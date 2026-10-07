Fare comunità e ribadire il ruolo di banca del territorio. Con questo obiettivo la Bcc di Ancona e Falconara Marittima riporta dopo anni di assenza la “Festa del Socio”, per la prima volta aperta a tutti e a ingresso libero, domenica 18 ottobre alla Mole Vanvitelliana di Ancona, dalle 9 alle 20. L’evento è stato presentato questa mattina con una conferenza stampa ad Ancona.

Si parte alle 9 con la colazione di benvenuto. Alle 9,30 in Auditorium la tavola rotonda con le associazioni di categoria e gli assessori regionali Giacomo Bugaro e Tiziano Consoli, alle 10,15 quella con i sindaci del territorio. Alle 11,30 l’assemblea straordinaria dei soci, chiamata a votare alcune modifiche statutarie. Alla stessa ora, al Magazzino Tabacchi, lo show cooking dello chef Mariano Faraoni. Qui alle 9,30 c’è anche una sessione di yoga e suono, su prenotazione.

“Ci aspettiamo davvero una grande partecipazione, vogliamo mettere in contatto i vari attori per la comunità. – ha spiegato il direttore generale Francesco Merletti – Nei momenti di crisi conta il capitale economico, ma conta soprattutto quello umano”.

Nella Corte alle 13 la premiazione dei soci, alle 14,30 quella del progetto IdeaGinger, alle 15 la musica di Eko Music e alle 16 la comicità di Stefano “Rana” Ranucci. Dalle 14 alle 17.30, sempre al Magazzino Tabacchi, un torneo di burraco di beneficenza, su prenotazione. Alle 15 in Auditorium gli autori Livio Gambacorta e Fernando Frezzotti presentano i loro libri, alle 17 nella Sala Polveri l’arcivescovo Angelo Spina celebra la messa. Alle 18 chiude il concerto della band Route 77.

Per tutta la giornata ci saranno stand di aziende e associazioni, cibo e vini marchigiani, auto d’epoca, artisti di strada, scacchi e truccabimbi per le famiglie.

“Ci sarà anche un’sola della solidarietà con circa 50 associazioni no profit. – conclude il vice direttore generale, Giammaria Amato – Vogliamo dare loro la possibilità di mettersi in mostra e ne verranno premiate sei”.

Per informazioni e per le iscrizioni alle attività che prevedono la prenotazione è possibile

consultare i canali ufficiali della Banca: www.anconafalconara.bcc.it