D.OFF sbarca ad Ancona, il Festival di danza contemporanea itinerante che promuove l’incontro tra la danza e la città è approdato ad Ancona con un programma articolato di spettacoli dal vivo, percorsi formativi residenziali per giovani danzatori, tecnologia immersiva e valorizzazione degli spazi urbani con l’obiettivo di portare l’arte coreutica al di fuori dei suoi contesti convenzionali. Ospite della serata del 2 ottobre, la compagnia Visballet della Fondazione Regionale Arte nella Danza città di Ancona