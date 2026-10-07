Sabato 10 ottobre, dalle 8:30 alle 12:30, il Villaggio della Sostenibilità arriva in Piazza Cavour ad Ancona, con la seconda edizione del progetto “In Sinergia”, realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Promosso da Adiconsum Marche, in collaborazione con NEXT Economia, Coldiretti e Confcooperative Marche, con il patrocinio della Camera di Commercio delle Marche e del Comune di Ancona – Informacittà, l’evento sarà un’occasione per incontrare produttori e cooperative del territorio, conoscere l’origine dei prodotti e scoprire scelte d’acquisto più attente alle persone e all’ambiente.