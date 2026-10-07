<p><strong>Frasi come “i maschi non piangono” o “non fare la femminuccia” possono cambiare la linea emotiva di un bambino e quindi di un adulto. Nel suo libro “Maschi che piangono poco” Alberto Penna, psicologo e psicoterapeuta approfondisce proprio il tema dell’emotività maschile. Ed è stato insieme alla collega Caterina Ciucciové, il relatore del corso “I maschi NON piangono”, con il “non” cancellato, all’Università Politecnica delle Marche rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria. </strong></p><p><strong>L’appuntamento è stato promosso dal Comitato Genitori Democratici, AMAD e Agedo Marche, con il patrocinio dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi delle Marche e con il patrocinio e il contributo del Forum delle Donne del Comune di Ancona. Poi la sera la presentazione del libro, nell’ambito del progetto GEN-ERA – Giovani per la parità di genere e la cittadinanza globale, portato avanti da AMAD, Hexperimenta ed Arci Ancona. </strong></p>