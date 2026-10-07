<p><strong>Frasi come &ldquo;i maschi non piangono&rdquo; o &ldquo;non fare la femminuccia&rdquo; possono cambiare la linea emotiva di un bambino e quindi di un adulto. Nel suo libro &ldquo;Maschi che piangono poco&rdquo; Alberto Penna, psicologo e psicoterapeuta approfondisce proprio il tema dell&rsquo;emotivit&agrave; maschile. Ed &egrave; stato insieme alla collega Caterina Ciucciov&eacute;, il relatore del corso &ldquo;I maschi NON piangono&rdquo;, con il &ldquo;non&rdquo; cancellato, all&rsquo;Universit&agrave; Politecnica delle Marche rivolto a insegnanti di scuola dell&rsquo;infanzia e primaria.&nbsp;</strong></p><p><strong>L&rsquo;appuntamento &egrave; stato promosso dal Comitato Genitori Democratici, AMAD e Agedo Marche, con il patrocinio dell&rsquo;Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi delle Marche e con il patrocinio e il contributo del Forum delle Donne del Comune di Ancona. Poi la sera la presentazione del libro, nell&rsquo;ambito del progetto GEN-ERA &ndash; Giovani per la parit&agrave; di genere e la cittadinanza globale, portato avanti da AMAD,&nbsp; Hexperimenta ed Arci Ancona.&nbsp;</strong></p>

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