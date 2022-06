ANCONA – La pandemia da Covid 19, l’incidenza dei casi continua a salire anche nelle Marche, come sta accadendo in tutta Italia. Si registrano ad oggi, ogni 100 mila abitanti, 315,56 casi di contagio contro i 294 di ieri. Una ripresa in linea con il resto d’Italia, complice le ultime sottovarianti Covid, ancora più contagiose. Al momento sono 101 i ricoverati, di cui 5 in terapia intensiva. Si segnala anche un decesso in più, facendo salire il bilancio, dall’inizio dell’emergenza, a 3924 persone che hanno perso la vita.