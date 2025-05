CASTELBELLINO – E’ fruttato un bottino ingente, circa 50mila euro, l’assalto al bancomat della Bper Banca a Castelbellino Stazione, fatto saltare da una banda di malviventi nella prima mattina di oggi. Verso le 4,40 il boato ha svegliato i residenti di via Gramsci, dove si trova la palazzina sede della filiale chiusa da circa un atto, ma dove resta operativo lo sportello Atm. La banda, composta da quattro persone, ha utilizzato dell’esplosivo per forzare la cassaforte, operazione durata pochi minuti, dopo di che i malviventi sono fuggiti a bordo di un’Audi nera. Le banconote trafugate non sarebbero state contaminate da inchiostro. A dare l’allarme la centrale operativa della società incaricata della sorveglianza, e i residenti. Sono intervenuti i carabinieri del Norm di Jesi e della stazione di Moie, e i vigili del fuoco di Jesi, questi ultimi per le verifiche di agibilità sulla palazzina. Nonostante i danni ingenti ai locali della banca, non sono emerse criticità nello stabile e le famiglie non sono state evacuate. Sono stati acquisiti i video dagli impianti di sorveglianza, e si sta valutando tipo di esplosivo e tecnica utilizzata, ma non si tratterebbe – secondo i primi accertamenti della tecnica della marmotta, usata lo scorso aprile a Banbara (ancona) per far saltare il bancomat della Bcc di Ostra Vetere.