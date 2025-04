ANCONA – Ieri si è svolto un incontro tra l’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi e i responsabili del Gruppo Fedrigoni.



“L’azienda – riferisce l’assessore – ha di fatto confermato quanto già emerso: alla loro richiesta alla Jurgensen di non utilizzare il marchio ‘carta Fabriano’ alla società tedesca che dovrebbe produrre un quantitativo di carta con quel marchio, il cui utilizzo è stato dato alla società di intermediazione italiana Paper Fast per cinque anni, la società si è nettamente rifiutata di ottemperarla ed ha citato la Fedrigoni al tribunale di Milano per danni.

A questo punto ritengo che si possa tentare un’azione congiunta della Regione, con il supporto del Ministero che verrà da me coinvolto, per far sì che ci possa essere un incontro tra Regione, possibilmente Ministero, la società Fedrigoni e la società che ha in utilizzo questo marchio, per cercare di convincerli della bontà dell’operazione di ritiro. Questo è il ruolo che la Regione può esercitare” sottolinea Aguzzi.

“La Fedrigoni – aggiunge l’assessore – così come richiesto da noi e dal Ministero, ha effettivamente intimato e richiesto alla società che lo ha in utilizzo di non utilizzare più il marchio. Purtroppo ad oggi la risposta della società è stato un netto diniego e un richiamo addirittura tramite il tribunale di Milano ad una richiesta danni anche di immagine”