URBINO – Un apicoltore di 66 anni è stato trovato morto nel primo pomeriggio vicino a una arnia rovesciata, avvolto dalle api.

L’allarme è stato lanciato dalla moglie e dal figlio, che hanno trovato il corpo intorno alle 13, circondato dalle api. Secondo le prime analisi, l’uomo era già morto da ore.

Secondo le prime ricostruzioni l’apicoltore che si trovava sul posto per togliere dei rami pericolanti, avrebbe perso l’equilibrio, cadendo sulle arnie e provocando la fuorisuscita delle api. La morte potrebbe essere poi sopraggiunta in pochi istanti per choc anafilattico.

La moglie ha però spiegato che il marito aveva avuto in passato problemi cardiaci, dunque al momento non si esclude neppure l’ipotesi dell’infarto.



Problemi con le api anche per i Vigili del Fuoco di Urbino, intervenuti sul posto. Due di loro, pur indossando la tuta di protezione, sono stati attaccati e punti ripetutamente Uno dei due, punto più volte in un occhio, ha avuto bisogno di un ricovero ospedaliero.