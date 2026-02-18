SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tragedia a San Benedetto del Tronto, dove oggi intorno alle 14 i Vigili del fuoco sono intervenuti per accedere all’interno di un appartamento, allertati da una donna che non riusciva a mettersi in contatto con il compagno. Una volta entrati in casa però i hanno trovato l’uomo purtroppo senza vita, i sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Secondo una prima ricostruzione il dramma potrebbe essersi consumato a causa delle esalazioni di monossido di carbonio provenienti da una stufetta. La vittima è un uomo di circa 50 anni, molto conosciuto a San Benedetto dove la sua famiglia gestisce uno dei più noti stabilimenti balneari della città.