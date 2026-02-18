ANCONA – Dopo il sabotaggio a Pesaro del 7 febbraio, le forze dell’ordine e FS Security hanno potenziato i controlli su 400 km di linea adriatica.



Dopo il vertice dei giorni scorsi al Viminale, si è deciso di rafforzare la sicurezza tramite videosorveglianza, droni e intelligenza artificiale.



Si indaga per terrorismo di matrice anarchica, ipotizzando un legame tra l’incendio della cabina elettrica a Pesaro e altri episodi simili avvenuti in tutta Italia.

