MACERATA – Colpo di scena nel processo per l’omicidio di Cameyi Moshammet, la 15enne bengalese residente ad Ancona, uccisa il 29 maggio del 2010, i cui resti furono ritrovati nel 2018 vicino all’Hotel House di Porto Recanati , dove viveva all’epoca l’ex fidanzato della giovane Monir Kazi.

Dopo anni di attese e rinvii oggi pomeriggio il gup Giovanni Manzoni ha disposto il rinvio a giudizio per omicidio di Kazi, tornato nel frattempo in Bangladesh, suo paese d’origine.

Il processo in Corte d’Assise inizierà il prossimo 25 marzo, oggi in tribunale erano presenti anche i familiari di Cameyi, la mamma e i tre fratelli. “Siamo soddisfatti”, hanno spiegato i fratelli uscendo dal tribunale.