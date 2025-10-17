Ieri mattina, presso la sede di Banca Macerata, title sponsor della formazione biancorossa, si è svolta una conferenza stampa intensa e ricca di contenuti. L’occasione ha permesso di ribadire la partnership tra la banca e la società sportiva, di premiare i vincitori delle Borse di Studio “Paolo Mercuri” e di presentare le nuove maglie ufficiali della stagione.

Le borse di studio

I riconoscimenti, dedicati a studenti distintisi per meriti scolastici e sportivi, sono andati a Tommaso Campanella (scuole superiori) e Viola Stefani (scuole medie). Il presidente Gianluca Tittarelli ha sottolineato come queste borse rappresentino un tributo all’impegno e alla costanza, valori fondamentali per la società e per il ricordo di Paolo Mercuri.

Le istituzioni

Il vicesindaco Francesca D’Alessandro ha portato i saluti del sindaco e dell’amministrazione comunale, rimarcando l’importanza di fare rete sul territorio e di promuovere salute ed educazione attraverso lo sport.

L’assessore allo sport Riccardo Sacchi ha evidenziato l’orgoglio cittadino per il ritorno di Macerata in Serie A, sottolineando che grazie a queste partnership il nome della città verrà portato in giro per l’Italia.

Gli sponsor

La conferenza ha visto la presenza del main sponsor Banca Macerata, ed il co-title sponsor Gruppo Medico Fisiomed, realtà che da anni sostengono la società e che hanno ribadito il valore strategico della collaborazione.

La direttrice commerciale Debora Falcetta ha dato il benvenuto ai presenti ricordando come la sede della banca sia “una vera Casa Banca Macerata, aperta al territorio”. Il direttore generale Toni Guardiani ha sottolineato come la partnership rappresenti una scelta strategica di vicinanza alla comunità, mentre Italo Vullo ha rimarcato l’importanza del sostegno della banca per portare avanti l’attività sportiva e regalare al pubblico una stagione di grande pallavolo.

In rappresentanza di Fisiomed, Giulio Murjia ha ricordato come l’unione tra sport, sanità e territorio sia un connubio naturale, capace di generare valore per la comunità.

Le nuove maglie e l’appello ai tifosi

La conferenza si è chiusa con la presentazione delle nuove divise ufficiali: la prima maglia biancorossa e la seconda biancoverde, con cui i ragazzi onoreranno Macerata in tutti i palasport della Serie A2, oltre alla divisa del libero.

L’invito è ora rivolto a tutti i tifosi di venire a vivere la prima al Banca Macerata Forum, occasione per ammirare dal vivo le nuove maglie e spingere i biancorossi verso il successo. Dopo l’esordio esterno a Catania di lunedì 20 ottobre, la squadra attende il calore del proprio pubblico nella seconda giornata di campionato.