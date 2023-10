Sabato 14 ottobre Nenè Loco, storica catena di negozi di abbigliamento per bambini e ragazzi, ha aperto un nuovo punto vendita in centro ad Ancona, al numero 14 di Via Palestro. Wichi Paparella e Fernando Moschini, proprietari di altri 2 punti vendita (uno in Via Strada Vecchia del Pinocchio di Ancona e uno sul corso di Porto Recanati), hanno deciso di puntare sul centro del capoluogo dorico, in contrapposizione al trend degli ultimi anni che ha visto la chiusura di diversi punti vendita proprio nelle zone più famose e frequentate della città. A tagliare il nastro e portare i saluti dell’amministrazione comunale, la consigliera Silvia Fattorini.