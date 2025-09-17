Adesso c'è "una grande opportunità per le marchigiane e i marchigiani di cambiare pagina dopo questi 5 anni il Governo di Giorgia Meloni sta togliendo fondi alla sanità pubblica e questo vuol dire che gli ospedali si svuotano e le liste d'attesa si allungano all'infinito. Abbiamo l'opportunità con Matteo Ricci di mettere al primo posto la cura delle nostre comunità, la sanità pubblica, il lavoro, il sostegno alle imprese, alle buone imprese di questo territorio, ne avranno bisogno anche rispetto ai dazi di Trump su cui questo governo destra non ha ancora detto come intende sostenere le imprese e le famiglie italiane e avremo molto da fare ma c'è una grande opportunità".