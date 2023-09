PORTO SAN GIORGIO – Paura nella tarda mattinata di oggi per una bimba caduta da un’altezza di circa tre metri. Il fatto è avvenuto a Porto San Giorgio, nella zona di Salvano, Santa Vittoria.

Secondo le prime ricostruzioni sembra che la piccola sia caduta, ancora da accertare le cause, dal primo piano di casa. Immediata la richiesta di soccorso, con Icaro che si è alzato subito in volo per portare la piccola all’Ospedale Salesi di Ancona.



Fortunatamente la bimba non risulta essere in pericolo di vita