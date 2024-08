PORTORECANATI – Non ce l’ha fatta Giovanni Illuminati, il 77enne investito mentre era in bici tre mesi fa a Porto Recanati. L’uomo aveva battuto violentemente il capo a terra ed era stato soccorso e portato in eliambulanza a Torrette di Ancona, poi trasferito una settimana fa all’ospedale di Civitanova, dove è spirato. Non si era ripreso dopo quell’incidente a maggio avvenuto tra Viale Europa e via D’Acquisto: era stato falciato da una 26enne alla guida di una Fiat 500. Ora la giovane è indagata per omicidio stradale.