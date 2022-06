PESARO – Tragico incidente questa mattina a Borgo Santa Maria Frazione di Pesaro. Un giovane di 32 anni, A.A. di origine pakistana, è stato investito in bicicletta da un’auto. L’incidente è avvenuto in via Monte Giano, all’ incrocio con Strada Montechiaro. Ancora da accertare le cause del sinistro. Sul posto la polizia stradale e i carabinieri di Pesaro.



Nulla da fare per il giovane, morto in seguito alle gravi ferite riportate nell’impatto con l’autovettura. I sanitari del 118 accorsi sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.