CAMERANO – Investimento mortale sui binari vicino alla stazione ferroviaria di Camerano Aspio (Ancona): una donna di 48 anni, italiana, residente nella zona, è stata travolta da un convoglio di Alta Velocità in transito a circa 600 metri dalla stazione, direzione Ancona. In corso gli accertamenti della Polizia Ferroviaria per ricostruire la dinamica dell’investimento e verificare se sia stato un incidente o, più verosimilmente, un gesto volontario.

La circolazione ferroviaria, inizialmente sospesa per accertamenti, ora è aperta su un solo binario, alternato per entrambe le direzioni. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi, fa sapere Trenitalia. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi: Freccia Rossa 8814 Lecce (5:55) – Milano Centrale (14:25), Freccia Rossa 8803 Milano Centrale (7:50) – Pescara (12:44);Freccia Rossa 8816 Lecce (7:00) – Venezia Santa Lucia (16:08) e Intercity 605 Milano Centrale (7:05) – Lecce (19:19).