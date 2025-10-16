SAN BENEDETTO – Orrore nel pomeriggio a San Benedetto, dove un uomo di 80 anni, Mario Cutella, avrebbe ucciso la moglie, Vanda Venditti, sua coetanea, per poi togliersi la vita. L’omicidio suicidio è avvenuto in Via Volta.

La donna era ricoverata in una clinica privata ed era tornata a casa per un permesso. L’allarme è scattato quando alcuni familiari, preoccupati perché non riuscivano a contattare la coppia, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno fatto la tragica scoperta: i due anziani giacevano ormai senza vita all’interno della loro abitazione. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Benedetto, che hanno immediatamente avviato i rilievi e gli accertamenti del caso. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti e comprendere cosa sia accaduto nelle ore precedenti al dramma.