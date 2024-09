Grande successo per il Workshop “Il Rosso Conero e lo sviluppo dell’enoturismo nell’area del Parco”, incontro che ha permesso il dialogo tra le principali figure istituzionali e gli stakeholders del settore e che ha fatto da preludio al taglio del nastro sulla XXIX Edizione della Festa del Rosso Conero di Camerano.

Mettere a sistema territorio, enogastronomia e cultura significa offrire al turista un’esperienza in grado di raccontare a 360 gradi l’identità della Regione.

Con numeri in continua crescita, l’enoturismo in Italia è un mercato che oggi vale 2,9 miliardi di euro per un totale stimato nel 2024 di almeno 12 milioni di enoturisti in Italia.