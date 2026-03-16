Alessandro Gentilucci è il nuovo Presidente della Provincia di Macerata. L’esito dello scrutinio di questa mattina ha sancito la vittoria del sindaco di Pieve Torina al termine di una competizione elettorale partecipata, che ha visto confrontarsi con lui il candidato Robertino Paoloni, sindaco di Loro Piceno.

Gentilucci ha ottenuto 48.371 voti ponderati, contro i 42.565 di Paoloni.

Scendendo nel dettaglio Gentilucci ha ottenuto 136 voti nella fascia azzurra (4.216 voti ponderati) contro gli 88 (2.728 voti ponderati) del suo sfidante Robertino Paoloni; nella fascia arancione, invece, i voti sono stati 47 (4.371 voti ponderati) per Gentilucci e 36 per Paoloni (3.348 voti ponderati); nella fascia grigia 55 (10.890 voti ponderati) per Gentilucci e 54 (10.692 voti ponderati) per Paoloni; nella fascia rossa 48 (14.448 voti ponderati) per Gentilucci e 47 (14.147 voti ponderati) per Paoloni. Nella fascia verde dei Comuni più grandi (Macerata e Civitanova) 31 sono stati le preferenze per Gentilucci (14.446 voti ponderati) e 25 per Paoloni (11.650 voti ponderati).

Il risultato complessivo assegna, quindi, a Gentilucci la guida della Provincia di Macerata per i prossimi quattro anni. Al suo arrivo in Provincia, il nuovo presidente è stato accolto dal suo predecessore Sandro Parcaroli, che gli ha consegnato simbolicamente le chiavi dell’Ente e la fascia blu istituzionale. “Ce l’abbiamo messa tutta, abbiamo fatto un grande lavoro di squadra e ora ci attendono delle sfide importantissime, ma cercheremo di portarle avanti con il massimo impegno e con l’aiuto di tutti”, ha detto il presidente Gentilucci, che ha voluto ringraziare le tante persone che gli sono state vicino a partire dal governatore Francesco Acquaroli, al presidente Gianluca Pasqui, al presidente uscente Sandro Parcaroli e al tutto il centrodestra. Il presidente, inoltre, ha voluto dedicare questo traguardo al padre, Luigi Gentilucci.