Paolorossi: “Servizi sociali: Filottrano è il Comune che investe di più in Vallesina”. Il caso delle ore ridotte, famiglie preoccupate. “Ci stiamo impegnando a ripristinare tutto Entro Giugno . Un appello all’ASP”

“Partiamo da un dato: Filottrano si fa carico di 539 mila euro l’anno per sostenere le spese legate ai servizi sociali, soldi affidati all’ASP. Siamo uno dei Comuni che investe più soldi per le persone con fragilità familiari e sociali di tutta la Vallesina. Una voce enorme per un bilancio come il nostro”.

Inizia da qui l’analisi del Sindaco Paolorossi, a seguito di numerosi incontri con le famiglie che ricevono aiuto, e che si sono viste dal 1 marzo 2025 una riduzione delle ore di assistenza. “Abbiamo spiegato alle famiglie, cui va il mio impegno più totale, che siamo stati costretti a limitare i servizi ma assolutamente in modo temporaneo. Anticipo già che puntiamo, entro Giugno, a ripristinare tutti i servizi per i quali sono stati tagliati solo poche . Abbiamo messo perfino più soldi dell’anno scorso, anche se siamo consapevoli che ci sarebbe tanto più bisogno di aiuto da parte delle frange più deboli della nostra comunità. Il problema di cui le famiglie ora giustamente si lamentano si è creato, in verità, anno scorso, perché la precedente amministrazione ha coperto economicamente i servizi sociali fino a Giugno 2024 e non fino a fine anno. Siamo stati chiamati, così, noi a reperire le risorse mancanti per garantire l’assistenza alle famiglie. Mancavano in soldoni 170mila euro. Li abbiamo messi noi. Ce l’abbiamo fatta”.

“Ora però, per chiudere il bilancio attuale siamo stati costretti, visti anche i rilevanti aumenti contrattuali dei servizi di assistenza, ripeto solo temporaneamente, a togliere alcune ore di assistenza, centellinando caso per caso e tutto entro i limiti di legge. Nessuno resta scoperto, nessuno resta solo. Contiamo per giugno di reperire altre risorse, mi sono preso l’impegno guardando negli occhi queste madri e questi padri in difficoltà”.

Coglieremo anche l’occasione, in questi prossimi due mesi, per fare verifiche attente con gli uffici, per sostenere ancora di più i casi più delicati e disincentivare situazioni al limite, in cui qualcuno negli anni si è approfittato dei servizi togliendo risorse a chi ne aveva più bisogno. Prima di noi c’era un sistema per cui si prometteva molto, troppo, a troppi, forse più per motivi amicali, per non dire elettorali. A me così non piace, visto che si tratta di soldi di tutti! Conto sul fatto che il Dott. Pesaresi dell’ASP 9 sia al mio fianco perchè i diritti siano veramente tutelati per tutti, secondo i singoli casi. Approfitto per ricordargli che il Comune di Filottrano dal 1° Marzo, si ritrova a tutt’oggi senza assistente sociale, nonostante i ripetuti solleciti all’ASP, competente a fornircelo. Contiamo, pertanto, di avere al più presto una figura preparata che ci aiuti a migliorare la risposta ai bisogni dei nostri cittadini”.