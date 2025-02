MACERATA – Interviene per sedare una lite, aggredito con una coltellata a un fianco. È successo questa notte qualche minuto prima delle 2.30 in via Roma a Macerata. Da quanto emerso un giovane di origine peruviana è intervenuto per sedare una lite ed è stato a sua volta aggredito con un fendente a un fianco. Immediati i soccorsi, il ferito è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. È grave, ma le sue condizioni sono stabili. Sul posto polizia e carabinieri.