CHIARAVALLE – Si è spenta a 91 anni (compiuti lo scorso 10 agosto) Adalgisa Favi, conosciuta da tutti semplicemente come Gisa. Figura simbolo di eleganza, visione imprenditoriale e stile, Gisa ha segnato per oltre mezzo secolo la storia della moda e del commercio d’alta gamma nelle Marche. La sua avventura nel mondo della moda iniziò a Chiaravalle nella sartoria di via XXV Aprile insieme alla zia Ersilia. Nel 1965 l’inaugurazione del primo negozio “Chic Mode”, nel 1982 l’apertura anche ad Ancona.

Storico il sodalizio con la maison Trussardi, ma anche l’esclusiva per griffe internazionali del calibro di Gucci e Dior. Il cordoglio per la sua scomparsa del comune di Chiaravalle che nel 2023 le conferì l’Encomio Solenne per le doti imprenditoriali e il gusto innovativo che hanno caratterizzato la sua lunga carriera nel campo dell’abbigliamento, per l’operosità, il coraggio, la lungimiranza, lo stile relazionale, il radicamento nel territorio, per aver onorato Chiaravalle con il prestigio nazionale e internazionale della sua attività.

Sentite condoglianze al figlio Toni, ai familiari, ai dipendenti, ai clienti e a tutti coloro che le hanno sempre tributato stima e affetto.