ANCONA – Tosse, irritazioni alle vie respiratorie e bruciore agli occhi: sono alcuni sintomi legati alla presenza di Ostreopsis ovata, la cosiddetta alga tossica, la cui concentrazione nelle acque del Passetto di Ancona, all’altezza dell’ascensore, ha raggiunto il livello di allerta.



Lo rende noto l’Arpam, che dopo una serie di campionamenti ha accertato ieri la significativa presenza dell’alga nella zona. Di conseguenza si sconsiglia lo stazionamento lungo la battigia, in particolare per chi soffre di patologie respiratorie, più esposto agli effetti irritanti che l’alga può provocare quando le sue tossine si disperdono nell’aerosol marino