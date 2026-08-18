MACERATA – Rapida ma localmente forte l’ondata di maltempo di ieri, annunciata con un’allerta meteo gialla per temporali. I disagi hanno interessato soprattutto il Maceratese, in particolare le zone collinari.

Dal pomeriggio di ieri i vigili del fuoco hanno effettuato complessivamente 153 interventi in tutta la regione per fronteggiare i danni provocati da vento e pioggia. Macerata è la provincia più colpita, con 90 interventi, seguita da Ancona con 30, Ascoli Piceno con 20, Fermo con 10 e Pesaro Urbino con 3.

A Jesi e Montecassiano alcuni alberi sono caduti su delle abitazioni, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la rimozione e la messa in sicurezza delle aree.