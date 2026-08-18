NUMANA – Dopo i disagi che nei giorni scorsi hanno interessato il Pesarese, problemi alla rete idrica anche sul Conero. Nella notte si è verificata una rottura della condotta adduttrice proveniente da Castreccioni, in località Svarchi di Numana, con ripercussioni sulla distribuzione dell’acqua nella zona.

A Numana l’amministrazione comunale con il messaggio su Facebook ha annunciato il posizionamento di autobotti in quattro punti del territorio: nella zona parcheggi di via Avellaneda a Numana, al campo sportivo di Marcelli, all’ingresso del Taunus 2 e in piazza Girasoli, nella zona Svarchi. Per informazioni o per segnalare criticità è possibile contattare gli uffici comunali al numero 071 9339826.

Possibili disagi anche a Sirolo. Il sindaco Filippo Moschella ha fatto sapere che Acquambiente ha già effettuato alcune manovre per far arrivare in tutto il territorio comunale l’acqua del pozzo della Madonnina, normalmente utilizzato a supporto della distribuzione nella zona di San Lorenzo e del centro storico.

Potrebbero comunque verificarsi riduzioni della pressione o fenomeni di torbidità dell’acqua. Il Comune di Sirolo ha quindi richiesto buste di acqua potabile, che saranno consegnate gratuitamente ai cittadini che ne faranno richiesta chiamando il centralino comunale al numero 071 9330572.

Secondo quanto riferito dal sindaco Moschella, la rottura dovrebbe essere riparata entro la serata di oggi.