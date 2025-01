La Lube Civitanova mantiene l’imbattibilità stagionale in Challenge Cup grazie al successo centrato in quattro set in Olanda sul parquet del Groningen nell’andata dei quarti di finale. Ora in Superlega il big match contro Perugia. Nel turno infrasettimanale della serie A femminile, la Megabox Vallefoglia esce sconfitta, ma a testa alta, da Conegliano