Sabato 13 al Sottocorte Village ecco “Incanto di Natale”: è arrivato il Villaggio di Babbo Natale in un’atmosfera magica e con tante sorprese per i più piccoli

Camerino ha vissuto una nuova giornata all’insegna della magia natalizia.

Dopo il grande successo degli eventi dell’8 dicembre, con il magico momento dell’accensione delle luminarie che ha visto una partecipazione entusiasta di centinaia di persone di ogni età, ecco un altro nuovo appuntamento al Sottocorte Village dedicato all’atmosfera del Natale, ai più piccoli e non solo, organizzato dal Comune di Camerino in collaborazione con la Proloco.

La città ha accolto un’altra giornata di festa all’interno del programma di “Quest’Anno il Natale è a…Camerino”.

Il Sottocorte Village ha ospitato “Incanto di Natale”, uno dei momenti centrali del calendario natalizio: tutto si è trasformato in un vero e proprio Villaggio di Babbo Natale, in un’atmosfera magica che ha sorpreso e meravigliato i visitatori.

Sono state allestite casette gonfiabili di Natale, veri e propri punti di gioco e meraviglia per i più piccoli.

Il programma ha visto lo spettacolo di magia del Mago Dario, con effetti sorprendenti, momenti comici e il coinvolgimento diretto dei bambini nei suoi numeri.

Non sono mancati balli di gruppo, giochi interattivi e tante sorprese. Con la distribuzione finale di zucchero filato per tutti i bambini.

Ovviamente non è potuto mancare Babbo Natale, al quale i bambini hanno consegnato personalmente la propria letterina.

Nell’intera area è stata creata, dunque, un’atmosfera calda, accogliente e suggestiva, perfetta per vivere la magia del Natale.