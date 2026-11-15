FABRIANO – Tradito da una carta d’identità manomessa, è stato trovato in possesso di oltre un chilo e mezzo di droga. Un 30enne, residente fuori provincia ma domiciliato a Fabriano, è stato denunciato dai Carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e falsità materiale.

L’operazione è scattata intorno alle 17, quando una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, impegnata in un servizio di controllo del territorio nel centro di Fabriano, ha fermato l’uomo, che si aggirava a piedi con fare sospetto. Durante l’identificazione, i militari hanno notato che la carta d’identità elettronica esibita dal 30enne era stata manomessa ed era priva del microchip.

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire 2,53 grammi di hashish. I Carabinieri hanno quindi esteso i controlli all’abitazione dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

In casa sono stati trovati 1,524 chilogrammi di marijuana, 50 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione e 350 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio.

La droga, il denaro, il bilancino e il documento contraffatto sono stati sequestrati. Per il 30enne è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.