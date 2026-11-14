PESARO – Sale la conta dei danni alle strade provinciali colpite dal maltempo in provincia di Pesaro e Urbino: dai 100mila euro stimati ieri si è passati a circa 1,2 milioni di euro. “Una cifra che probabilmente è destinata ad aumentare con le ulteriori verifiche nei prossimi giorni”, spiega il presidente della Provincia, Alberto Alessandri.

La Provincia ha chiuso la strada provinciale 52 Fonte Avellana, dove l’erosione del fiume Cesano ha provocato frane, e anche le strade di Isola Fossara e la provinciale 106 Foce Forchetta, le arterie che consentono di raggiungere il monastero, nel territorio di Serra Sant’Abbondio. “Le forti precipitazioni hanno provocato un notevole innalzamento della portata dei corsi d’acqua, causando in diversi punti una grave erosione della sede stradale. – sottolinea il dirigente, Mario Primavera – La situazione è particolarmente problematica e richiede interventi urgenti”.

Il coordinatore delle emergenze della viabilità, Damiano Bartocetti, ha effettuato un sopralluogo sulla provinciale 52 con i tecnici, il sindaco di Serra Sant’Abbondio, Ludovico Caverni, e i carabinieri forestali, spiegando che “per Fonte Avellana il nostro obiettivo prioritario è cercare di ripristinare quanto prima almeno una percorribilità parziale, ma i danni sono ingenti e al momento è impossibile fornire tempistiche sulla riapertura”.

Cinque impianti di depurazione completamente sommersi dall’acqua, due centrali dell’acquedotto allagate e diversi potabilizzatori fermati per l’acqua troppo torbida. Questo è invece il bilancio dei danni al sistema idrico della provincia di Pesaro e Urbino tracciato da Marche Multiservizi, la società che si occupa del servizio idrico, dopo l’ondata di maltempo, con 25 tecnici impegnati da ieri.



Dopo la centrale principale di Sant’Angelo in Vado, messa fuori servizio nella notte tra il 12 e il 13 novembre, ieri mattina si è allagata anche la centrale La Rocca di Sant’Ippolito. Sospesi per la torbidità i potabilizzatori di Mercatale di Sassocorvaro, Pole di Acqualagna, Ca’ Spadone di Urbino e San Francesco: gli impianti sono stati riattivati senza interruzioni del servizio. Sommersi i depuratori di Fermignano, Urbania, Mercatello sul Metauro e Piandimeleto. “Nel giro di pochi giorni siamo passati dal parlare di emergenza siccità, che ha drasticamente ridotto i volumi di acqua disponibili all’invaso di Mercatale mettendo a rischio l’approvvigionamento idrico per 7.000 persone, ad emergenza maltempo. – spiega l’amministratore delegato di Marche Multiservizi, Mauro Tiviroli – Eventi sempre più frequenti anche per effetto dei cambiamenti climatici, che rappresentano una sfida crescente per la gestione di un servizio pubblico che richiede sempre più investimenti per ammodernare ed incrementare la resilienza delle infrastrutture idriche”.