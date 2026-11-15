Un ingegnere aerospaziale che ha lavorato al Jet Propulsion Laboratory della NASA sulla navigazione autonoma dei rover e un’imprenditrice che ha fatto della sua storia familiare il cuore di un’attività agricola a beneficio della comunità e della formazione dei più giovani: sono due delle diverse storie presentate al convegno “Giovani generazioni protagoniste del cambiamento. Competenze e opportunità per il futuro lavorativo”, promosso e realizzato dalla Camera di Commercio delle Marche al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno.

Presenti in sala 65 studenti, delle classi terze e quarte, e i loro professori degli istituti IPSIA Sacconi Ceci (indirizzo ottico), Liceo F. Stabili-E. Trebbiani (indirizzo Made in Italy) e Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Umberto I (indirizzo finanza e marketing).

Le istituzioni: investire sui giovani significa costruire il futuro del territorio

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali del Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini: “Investire sulle giovani generazioni significa investire sulla capacità del nostro territorio di costruire il proprio futuro. Dobbiamo creare le condizioni perché le competenze acquisite attraverso la formazione possano trovare occasioni concrete di espressione nel mondo del lavoro e perché i giovani possano scegliere di costruire il proprio percorso professionale nelle Marche. Le loro esperienze, le idee imprenditoriali e la capacità di interpretare i cambiamenti sono risorse importanti per il sistema economico. Per questo è fondamentale rafforzare il dialogo tra università, imprese e istituzioni, favorendo occasioni di incontro e di crescita. Non abbiamo voluto chiamare i giovani per parlare del futuro, perché loro sono già il presente. Il cambiamento lo stanno vivendo e costruendo. Abbiamo voluto che i giovani raccontassero le loro esperienze di successo e di realizzazione professionale affinché le loro testimonianze fossero di aiuto, di consiglio e di supporto a chi deve fare le proprie scelte professionali nel prossimo futuro”.

Sul palco del Filarmonici anche il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, che ha dichiarato: “Desidero innanzitutto ringraziare la Camera di Commercio delle Marche per questa iniziativa e per il lavoro che sta portando avanti su tutto il territorio regionale, da nord a sud. Un impegno importante, che contribuisce a mettere in relazione istituzioni, imprese e giovani, creando occasioni di confronto e nuove opportunità. Ascoli vuole diventare una città sempre più capace di offrire opportunità ai giovani. Dobbiamo lavorare sulle nostre debolezze, rafforzare i nostri punti di forza e, soprattutto, credere nella possibilità che la città possa cambiare e costruire nuove prospettive. La comunicazione ha un ruolo importante in questo percorso, perché contribuisce a raccontare una visione e a renderla condivisa. La sfida non è soltanto trattenere i giovani ad Ascoli, ma creare le condizioni perché quelli che sono partiti possano scegliere di tornare. Vivere esperienze fuori dal proprio territorio significa acquisire competenze, conoscere realtà diverse e, spesso, riscoprire con maggiore consapevolezza il valore della propria città. Il capitale umano è una risorsa fondamentale per il futuro della comunità. Lo stesso vale per le nuove tecnologie e per l’intelligenza artificiale: possono rappresentare un rischio oppure uno strumento capace di migliorare concretamente la vita delle persone. La differenza la fanno le competenze e la consapevolezza con cui impariamo a utilizzarle. La crescita delle imprese genera valore per l’intero territorio. La crescita economica e quella delle comunità sono strettamente legate: quando le aziende innovano, investono e creano opportunità, cresce anche la capacità di una città di guardare al futuro e di offrire nuove prospettive alle giovani generazioni”.

Fioravanti ha inoltre rivolto un ringraziamento alla Camera di Commercio delle Marche per l’attività svolta a sostegno del territorio regionale, da nord a sud. Il Sindaco ha ricordato anche il percorso di Ascoli Piceno come Capitale italiana dei giovani 2026.

Hanno portato il loro saluto l’Assessore regionale al Bilancio Francesca Pantaloni, Maurizio Frascarelli, Presidente della Fondazione Carisap, Patrizia Pasqualini, in rappresentanza del Consorzio Universitario Piceno, e Luca Pasqualini, per l’Ufficio Scolastico Regionale. Il Senatore Guido Castelli, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016, collegato da remoto, ha spiegato: “I giovani devono essere protagonisti del futuro, non semplici spettatori. Il nostro compito è ascoltare le loro aspirazioni, valorizzarne i talenti e creare opportunità concrete di formazione e lavoro, attraverso una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, scuole, università e imprese. Questa sfida è particolarmente importante per le Marche e per le aree dell’Appennino centrale colpite dal sisma, dove ricostruire significa anche offrire alle nuove generazioni la possibilità di scegliere liberamente di restare, tornare o costruire qui il proprio futuro. Dobbiamo investire sulle competenze, sull’innovazione e sulla vitalità delle nostre comunità, affidando ai ragazzi responsabilità reali e trasformando le loro aspirazioni in occasioni concrete di crescita. Perché il futuro dei nostri territori si costruisce con i giovani, non al loro posto”.

Dall’ascolto dei giovani alle strategie per renderli protagonisti

Cuore dei lavori è stata la tavola rotonda “I giovani si e ci… raccontano per il futuro”, condotta da Gian Luca Gregori, Presidente della Fondazione Universitaria per lo Sviluppo Imprenditoriale (FUIS), ente che ha affiancato la Camera di Commercio nell’organizzazione dell’iniziativa.

“Molto spesso si parla dei giovani, noi abbiamo oggi preferito far parlare i giovani e far raccontare le loro esperienze, di diversa tipologia”, ha spiegato il professor Gregori. “Questo perché l’ascolto è più importante di qualsiasi altro discorso si possa fare. Per questo abbiamo coinvolto anche le Scuole superiori. L’aspetto che ci preoccupa molto è il fatto che i giovani non si fermino nel territorio, che vadano fuori e non ritornino, dopo che sono stati fatti investimenti sia dal punto di vista formativo che della crescita. Occorre procedere con una strategia di attrattività. Abbiamo fatto un’indagine su mille nostri laureati in giro per il mondo: non è vero che non vogliono tornare, vorrebbero, perché la qualità della vita qui è nettamente superiore, ma c’è un problema di retribuzione. Dobbiamo lavorare sullo sviluppo professionale e, per questo, rafforzare dal punto di vista organizzativo le nostre piccole e medie imprese, una partita che stiamo affrontando con Camera Marche”.

Dalla ricerca aerospaziale all’agricoltura, le esperienze dei giovani marchigiani

Tra le testimonianze quella di Raffaello Cesoni che, dopo la laurea al Politecnico di Torino e l’esperienza californiana, ha guidato come amministratore delegato Nimbus, azienda specializzata in droni e sistemi a pilotaggio remoto, e nel 2023 ha fondato RAFLA Tech, startup attiva nella robotica e nei sistemi autonomi.

Insieme a lui hanno partecipato alla tavola rotonda giovani provenienti da diversi settori, accomunati dalla volontà di rimanere nelle Marche.

Michael Graziaplena opera da tredici anni nel settore dei materiali compositi ad alte prestazioni. Entrato in HP Composites dopo un corso iniziale, è passato dal reparto produzione alla ricerca e sviluppo e oggi cura la formazione dei nuovi assunti. Parallelamente all’attività lavorativa frequenta la Facoltà di Economia e gestione aziendale all’Università di Teramo.

Luca Marinelli insegna all’Università Politecnica delle Marche e alla Luiss Business School e si occupa di ricerca sulla trasformazione digitale delle imprese e sugli usi dell’intelligenza artificiale generativa.

Alla terra e alla tradizione familiare è legata Alba Alessandrini. Cresciuta in campagna ad Appignano del Tronto, Alessandrini è responsabile vendite e marketing di Conca d’Oro Bio, azienda olivicola che si tramanda da quattro generazioni, e accoglie in frantoio studenti e turisti con i laboratori della fattoria didattica.

Di particolare interesse, in questo settore, anche l’esperienza di Annunzio Di Cola, allevatore che, dopo una decina d’anni da enologo in diverse cantine marchigiane, nel 2018 ha rilevato a Casamurana, alle porte di Ascoli, l’impresa agricola dei genitori, che oggi conta circa cento ettari fra collina e montagna, tutti in regime biologico. È anche Vicepresidente di Coldiretti Ascoli-Fermo.

Volontariato e partecipazione, il contributo del Terzo settore

Dal Terzo settore arrivano le esperienze di Vanessa Agostini e Sergio Storoni. Agostini presta servizio in ambulanza con la Croce Verde di Ascoli Piceno dal 2013, ha operato anche durante il terremoto del 2016 e l’emergenza Covid e dal 2025 è responsabile dei volontari nel direttivo. Da pochi mesi ha iniziato il percorso per diventare istruttrice dei corsi di rianimazione e defibrillazione rivolti ai non addetti ai lavori.

Storoni, arbitro di calcio nel campionato di Eccellenza, ha fondato nel 2021 APPLY, associazione di promozione sociale che raccoglie i bisogni dei ragazzi del Piceno per trasformarli in progetti. Dal 2024 è inoltre coordinatore provinciale dei Giovani delle ACLI, una rete di circa seicento soci under 35.

Lavoro, formazione e innovazione: il confronto con università e imprese

Conclusa la tavola rotonda, sono intervenuti da remoto l’Assessore regionale al Lavoro, formazione professionale e politiche giovanili Tiziano Consoli, che ha ricordato il sostegno della Regione ai giovani attraverso politiche attive del lavoro orientate a conciliare vita e professione, soprattutto nell’entroterra e nelle aree interne. In questa direzione si inseriscono misure regionali come “Marche Giovani”.

È intervenuto in teatro anche Massimo Sargolini, Direttore della Scuola di Architettura e Design dell’Università di Camerino, e in sala ha preso la parola Valerio Temperini, professore del Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche.

Iginio Straffi ha partecipato con un contributo video: “L’Italia ha da sempre una forte vocazione all’export e, essendo un Paese piccolo, c’è l’assoluta necessità di saper distribuire i propri prodotti oltre le Alpi per creare un fatturato solido e florido: ci siamo riusciti in tanti e potete riuscirci anche voi. Purtroppo l’ambiente da noi non è sempre favorevole come in altri Paesi. Nello specifico, fare impresa qui nelle Marche è sempre stato possibile e la nostra storia lo dimostra con grandi esempi. Oggi lo è ancora di più, perché non è più indispensabile essere fisicamente in una grande città. Penso in particolare a imprese ‘soft’ e leggere: tutto ciò che viaggia attraverso dati e software può trovare terreno fertile in un territorio come il nostro, che offre una qualità della vita davvero invidiabile”.

Ricambio generazionale e sviluppo, la voce dei giovani imprenditori

Una sessione è stata dedicata alle sezioni Giovani delle associazioni di categoria, i cui rappresentanti hanno affrontato il rapporto fra competenze, ricambio generazionale e sviluppo delle attività economiche.

Sono intervenuti Marco Gregori, per Coldiretti (delegato interprovinciale Ascoli Piceno-Fermo di Giovani Impresa); Selene Re, per CNA (presidente nazionale dei Giovani imprenditori); Paride Castelli, per Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo (membro del direttivo Giovani); Marianna Velenosi, per Confindustria Ascoli Piceno (presidente Giovani imprenditori); Andrea Perticarà, per Copagri Marche (vicecoordinatore Giovani); Cristina Angelotti, per Confcommercio (presidente Federalberghi Marche).