La qualità dell’aria ad Ancona rispetta i parametri dettati dalla normativa vigente. Lo attestano i dati presentati stamattina in conferenza stampa in Comune ad Ancona e contenuti il report del primo anno di attività del Piano inquinamento atmosferico (Pia) 2025-2027 realizzato dal Comune di Ancona insieme ad Arpam.

I dati rilevati da Arpam tramite la Rete regionale della qualità dell’aria (Rrqa) dicono che la città a rientra nei limiti e nelle soglie fissati dalla normativa vigente. Il progetto Pia nasce come strategia per affrontare le sfide future: con la direttiva Ue 2024/2881, a decorrere dal 2030, le soglie di inquinamento saranno ulteriormente abbassate. Sono stati individuati undici nuovi punti strategici di misurazione dove sono in fase di installazione 22 nuovi mini-campionatori, oltre a due postazioni mobili (posizionate in Piazza Pertini e alla Mole Vanvitelliana). Le rilevazioni si concentrano in aree strategiche e sensibili della città per analizzare le diverse frazioni delle polveri sottili (Pm10 – Pm 2,5 – Pm1), black carbon e parametri chimici gassosi come biossido di azoto (No2), ossidi di zolfo (So2), metalli e Ipa (idrocarburi policiclici aromatici).

I dati sulla qualità dell’aria rilevati dalle due centraline di monitoraggio di Ancona (situate alla stazione e alla Cittadella) evidenziano che nel 2025 sono stati rispettati tutti i limiti previsti dalla normativa vigente. Per quanto attiene all’azione campagne di informazione e comunicazione, è stato realizzato il nuovo sito web e verranno implementate le comunicazioni proiettate sui ledwall presenti in città. Il progetto Pia 25/27 è di durata triennale e prevede attività da parte di Arpam per 189 mila euro e da parte del Comune di Ancona il sostegno di 56 mila euro di spese.