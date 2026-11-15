COLLI DEL TRONTO – Promuovere la cultura della legalità e valorizzare gli strumenti di monitoraggio già disponibili a partire dal badge di cantiere investendo sulla formazione e la qualificazione professionale dei lavoratori per garantire la continuità del processo di ricostruzione post sisma 2016. Ecco la sintesi del convegno “Il ruolo della Cassa Edile nel sisma tra Badge di Cantiere, Sicurezza e Legalità” promosso da C.ED.A.M., Cassa Edile Artigiana delle Marche, ed Edilart Marche, Scuola di Formazione Edile, in collaborazione con la Struttura Commissariale Sisma 2016 e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ascoli Piceno e dedicato alle imprese e ai lavoratori del territorio piceno.

L’incontro ha offerto un importante momento di verifica e confronto a sei mesi esatti dall’entrata in vigore del Decreto n. 332 del 13 aprile 2026, focalizzandosi sugli strumenti operativi adottati per la ricostruzione post-sisma 2016. La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del Sindaco di Colli del Tronto Luca Morganti, di S.E. del viceprefetto dott. Braga delegato da S.E. Prefetto di Ascoli Piceno Giovanna Longhi, del Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini e del Direttore Generale della Banca del Piceno Gabriele Illuminati, a cui è seguita l’introduzione di Aramis Garbatini, Presidente C.ED.A.M. che ha rimarcato il ruolo della Cassa Edile Artigiana delle Marche al servizio delle imprese e dei lavoratori contribuendo attivamente alla qualificazione del sistema e alla crescita del territorio. I lavori sono stati aperti dall’intervento del Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016, Sen. Guido Castelli, che ha sottolineato la rilevanza delle sinergie istituzionali per garantire cantieri trasparenti, veloci e sicuri.

Durante gli interventi tecnici di Marco Falcioni, Direttore di C.ED.A.M. ed Alessandro Migliore, Coordinatore di C.ED.A.M. si è approfondito la necessità di coinvolgere sempre più i consulenti del lavoro e coordinatori per la sicurezza nell’adozione del Badge di Cantiere Sisma, strumento per la timbratura digitale e il monitoraggio in tempo reale nei cantieri sopra i 500 mila euro rilasciato per la prima volta proprio da C.ED.A.M. lo scorso giugno. Spazio anche all’innovazione tecnologica applicata alla sicurezza. Massimo De Luca Coordinatore di Edilart Marche ha presentato il nuovo sistema basato su Intelligenza Artificiale per la traduzione simultanea scritta. Questa tecnologia consente ai lavoratori stranieri di superare le barriere linguistiche durante il corso obbligatorio di “primo ingresso in edilizia”, garantendo un’adeguata formazione sulla sicurezza e una concreta inclusione lavorativa.

Tra i temi cardine della giornata anche l’asseverazione di conformità contributiva e retributiva (ASSECO), illustrata da Carla Capriotti dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ascoli Piceno. Bianca Maria Baron, Direttore di CNCE e Stefano Macale Direttore Formedil hanno offerto una visione nazionale del sistema bilaterale delle costruzioni, approfondendo le strategie, le prospettive e le sfide del settore, con particolare attenzione al ruolo degli enti bilaterali nella promozione della formazione, della sicurezza sul lavoro e della qualificazione professionale, elementi fondamentali per accompagnare l’evoluzione del comparto edile e rispondere alle nuove esigenze del mercato.

Nel corso del convegno si è tenuta la cerimonia di premiazione dei Cassa Edile Awards, premi annuali assegnati dalle Casse Edili italiane per riconoscere imprese, lavoratori e consulenti che si distinguono per legalità, correttezza e comportamenti virtuosi nel settore edile. La finalità del premio è Promuovere un sistema etico nel settore edile premiando imprese, lavoratori, intermediari e consulenti che rispettano contratti, legalità e correttezza. Hanno ricevuto il premio: Fam Costruzioni srl, Guerrieri Filippo, Sicurezza Ponteggi Srl, Studio Di Iulio Cittadini, Studio Monaldi e la lavoratrice Lucia Bonomi. Le conclusioni dell’evento sono state affidate ai Vicepresidenti Jacopo Lasca (C.ED.A.M.) e Filomena Palumbo (Edilart Marche).

Le voci dei protagonisti:

Aramis Garbatini, Presidente C.ED.A.M.: “La C.ED.A.M. vuole essere sempre più un punto di riferimento per le imprese e i lavoratori del settore delle costruzioni, contribuendo attivamente alla qualificazione del sistema e alla crescita del territorio. Il Badge di Cantiere rappresenta un’importante opportunità per rafforzare trasparenza, legalità e sicurezza, ma soprattutto per promuovere una cultura del lavoro regolare e qualificato. Il nostro impegno è accompagnare imprese e lavoratori in questo percorso, attraverso servizi, assistenza e formazione, in collaborazione con le istituzioni e tutti gli attori della filiera. La ricostruzione non deve significare soltanto recuperare edifici, ma costruire un sistema più solido, moderno e attento alla dignità e alla sicurezza delle persone”.

Jacopo Lasca, Vicepresidente C.ED.A.M.: “In questi anni la bilateralità nel settore delle costruzioni ha attraversato e sta attraversando profondi cambiamenti. E’ al centro di importanti innovazioni introdotte sia per via contrattuale che per via normativa. La contrattazione nazionale e regionale in questi anni ha messo al centro della propria azione un rinnovato umanesimo della bilateralità. Lavoratori e aziende sono al centro della contrattazione con le loro necessità, i loro bisogni e per sostenere le aziende nelle trasformazioni del settore e negli adempimenti contrattuali e normativi, ridistribuendo risorse a sostegno dei redditi dei lavoratori, prestazioni e servizi alle imprese. La Cedam è lo strumento con il quale queste intuizioni vengono calate nella quotidianità della vita lavorativa e aziendale. Legalità, formazione relativa alla sicurezza e alla qualificazione professionale sono le leve strategiche su cui la bilateralità deve lavorare in maniera efficace ed efficiente. In questo la Cedam è e sarà un prezioso alleato per aziende e lavoratori”.

Filomena Palumbo, Vicepresidente Edilart Marche: “Dieci anni di ricostruzione, segnati da sfide, difficoltà e vicissitudini, ci hanno consegnato un patrimonio di esperienze che deve tradursi in una crescente capacità di prevenire, correggere e migliorare. Negli ultimi anni, l’introduzione del Bonus 110% e del Superbonus ha ulteriormente intensificato le attività nel settore edile, rendendo ancora più evidente la necessità di rafforzare gli strumenti di controllo, prevenzione e tutela. Gli ultimi avvenimenti che hanno interessato il cratere sismico ci spingono oggi a compiere un ulteriore salto di qualità, valorizzando gli strumenti già esistenti a garanzia della legalità e della sicurezza nel settore edile, come il badge di cantiere, il settimanale di cantiere e la piattaforma GEDESI. Edilart, in qualità di ente bilaterale, ha già intrapreso un percorso innovativo nella prevenzione dei rischi collegati alla sicurezza negli ambienti di lavoro, attraverso strumenti predittivi che si avvalgono anche dell’intelligenza artificiale. Questa stessa visione deve incoraggiarci ad approfondire le dinamiche del settore, individuare nuove esigenze e rafforzare ulteriormente la capacità di prevenzione. Perché dieci anni di esperienza ci hanno insegnato che il vero progresso non consiste soltanto nel saper affrontare le sfide, ma nell’avere la capacità e il coraggio di anticiparle”.

Guido Castelli, Commissario alla Ricostruzione Sisma 2016: “La ricostruzione dell’Appennino centrale rappresenta uno dei più grandi cantieri d’Europa e, fin dall’inizio, è stata accompagnata da un sistema di prevenzione, vigilanza e contrasto alle infiltrazioni criminali senza precedenti. Un modello costruito attraverso il lavoro congiunto delle istituzioni, delle Prefetture, dell’ANAC, delle forze dell’ordine, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali, che abbiamo progressivamente rafforzato introducendo nuovi strumenti di controllo, tracciabilità e trasparenza.

Penso alla piattaforma digitale Gedisi, al badge di cantiere, agli accordi di alta vigilanza con ANAC, al divieto di subappalto a cascata e, da ultimo, all’estensione degli obblighi di comunicazione anche alle imprese che somministrano o distaccano manodopera. Sono misure concrete che dimostrano come la legalità non sia un principio astratto, ma una condizione essenziale per garantire una ricostruzione sana, sicura e di qualità. Le recenti vicende giudiziarie ci ricordano che non possiamo abbassare la guardia. Il sistema dei controlli preventivi ha già consentito di escludere dall’Anagrafe antimafia degli esecutori circa 170 imprese, mentre l’azione investigativa della magistratura e della Guardia di Finanza ha permesso di individuare ulteriori presunte condotte illecite. A tutti coloro che operano quotidianamente per difendere la legalità va il nostro ringraziamento. Oggi dobbiamo compiere un ulteriore passo avanti, concentrando l’attenzione soprattutto sulla regolarità retributiva, sulla somministrazione e sul distacco della manodopera. In questo percorso il sistema della bilateralità, attraverso il confronto tra imprese, sindacati e casse edili, costituisce una risorsa fondamentale per prevenire le irregolarità, tutelare i lavoratori e valorizzare le aziende che operano correttamente. Dobbiamo però mantenere un equilibrio fondamentale: rafforzare le regole senza paralizzare la ricostruzione. Il nostro obiettivo resta quello di riportare le persone nelle proprie case, restituire servizi alle comunità e garantire nuove prospettive di sviluppo ai territori colpiti dal sisma. Negli ultimi tre anni circa 10 mila persone sono tornate nelle proprie abitazioni e nelle Marche sono stati liquidati circa 6 miliardi di euro alle imprese impegnate nella ricostruzione. Risultati che testimoniano la dimensione sociale ed economica di questo straordinario lavoro collettivo. Non possiamo consentire che le condotte illecite di pochi compromettano l’impegno e la professionalità di migliaia di imprese, lavoratori e tecnici onesti. Dobbiamo saper distinguere il grano dalla zizzania, colpendo con determinazione chi viola le regole e tutelando chi contribuisce ogni giorno alla rinascita dell’Appennino centrale”.