ANCONA – Il fiume Metauro che esonda, la forza dell’ondata di piena. E la paura durata tutta una notte, tra giovedì e venerdì. Allagamenti, frane, smottamenti, disagi diffusi, case isolate e una persona salvata dai Vigili del Fuoco dalla furia dell’acqua: nell’Alta Valle del Metauro è iniziata la conta dei danni. L’emergenza a Borgo Pace (dove sono caduti 154 millimetri di pioggia), Mercatello sul Metauro, Sant’Angelo in Vado, Urbania e Fermignano, lungo il corso del Metauro, ma danni e disagi si sono registrati anche nella valle del Foglia a Belforte all’Isauro, Piandimeleto, Lunano e Sassocorvaro Auditore. Il presidente dell’Unione Montana Alta valle del Metauro, Maurizio Gambini: “Chiesto lo stato di calamità”.

Dall’Alto Pesarese all’Anconetano

Ore di preoccupazione in Vallesina dove dalla serata di venerdì è scattata l’emergenza per la situazione dell’Esino: attorno alle 23 il livello del fiume aveva superato i livelli di guardia, facendo scattare avvertimenti alla popolazione a Moie e ai residenti di via Esino e via Minonna a Jesi. La situazione è rientrata nel corso delle ore, ma resta alta la sorveglianza.

A Sassoferrato nel pomeriggio di venerdì l’esondazione del torrente Sanguerone, corso d’acqua già straripato durante la tragica alluvione del 2022 provocando ingenti danni.

Il bollettino della Protezione Civile delle Marche

“Lo spostamento verso levante del sistema perturbato che nella giornata di venerdì ha interessato la nostra regione con piogge anche a carattere di rovescio e venti forti determinerà per la giornata di sabato un temporaneo miglioramento con residue deboli precipitazioni nella prima parte della giornata sui settori meridionali. A causa dei terreni già molto bagnati e delle ulteriori piogge, i livelli dei fiumi e dei corsi d’acqua potrebbero aumentare sensibilmente, soprattutto nelle zone centro-settentrionali della regione. Le piene potrebbero continuare a transitare anche nella prima parte di sabato 14 novembre. Inoltre, le piogge cadute potrebbero provocare frane e smottamenti localizzati”

Gli interventi dei Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco dei Comandi delle Marche sono intervenuti complessivamente 15 volte a causa delle avverse condizioni meteorologiche, nella fascia oraria compresa tra le 20 di venerdì 13 novembre e le 07 di sabato 14 novembre.

Nel dettaglio, in provincia di Ancona sono stati effettuati tre interventi per la rimozione di alberi e rami caduti o presenti sulla sede stradale, nei comuni di Ancona, Montemarciano e Jesi.

In provincia di Ascoli Piceno le squadre sono intervenute tre volte per danni causati dall’acqua nel comune di San Benedetto del Tronto.

In provincia di Macerata sono stati effettuati due interventi per la rimozione di alberi e rami caduti o presenti sulla sede stradale, nei comuni di Recanati e Matelica.

In provincia di Pesaro e Urbino sono stati effettuati cinque interventi per la rimozione di alberi e rami caduti o pericolanti, nei comuni di Pesaro e Macerata Feltria.

In provincia di Fermo, infine, sono stati effettuati due interventi per la rimozione di alberi e rami caduti sulla sede stradale, nei comuni di Sant’Elpidio a Mare e Porto San Giorgio.



