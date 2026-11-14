‘Giù le mani dalle pensioni. No al taglio della rivalutazione’. Con questo slogan la Uil Pensionati dà avvio alla mobilitazione contro il taglio delle rivalutazioni delle pensioni. Nelle Marche il primo appuntamento è stato con l’assemblea che si è svolta a Villa Quiete di Montecassiano (Macerata).

Presente, oltre ai rappresentanti regionali dell’organizzazione sindacale, anche il Segretario della Uilp Nazionale Carmelo Barbagallo.

La Uil Pensionati ha indetto 3 presidi davanti al Parlamento (in piazza Capranica). Il primo appuntamento è il 23 novembre alle 10.30, il secondo il 2 dicembre, il terzo il 15 dicembre. I presidi saranno anticipati da iniziative locali su tutto il territorio nazionale.

Un taglio inaccettabile che va ritirato. Chiediamo di tagliare le tasse ai pensionati, non la rivalutazione.