FABRIANO – Tragico incidente oggi in località Serradica, nel Fabrianese, al confine tra Marche e Umbria.



I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 13 per soccorrere un cacciatore di circa 70 anni caduto in una scarpata. La squadra di Fabriano, con il supporto dell’elicottero dei Vigili del fuoco Drago proveniente da Arezzo, ha individuato l’uomo e provveduto a calare il personale SAF per le operazioni di stabilizzazione, in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale.



Purtroppo però i soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell’uomo. Sono in corso gli accertamenti sulle cause della morte, se sia dovuta alle ferite riportate in seguito alla caduta nella scarpata oppure a un malore.

Sul posto anche i carabinieri e il Soccorso Alpino.

