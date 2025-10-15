ANCONA – Esalazioni di benzene e la decisione di vendere casa “per il bene dei miei figli perché non ci dormivo la notte”. Il processo per disastro ambientale a carico della Raffineria Api di Falconara (Ancona) è arrivato alla fase delle testimonianze dei residenti e oggi, al tribunale di Ancona, è stato sentito un abitante della zona che dopo i fatti ha deciso di andarsene da Falconara.



Mirco Fanelli, biologo, parte civile, monitorava tutti i giorni i dati delle tre centraline Arpam presenti nel territorio e dopo l’incidente della cisterna Tk61, avvenuto l’11 aprile del 2018, la qualità dell’aria non era buona. “Rilevavano una elevatissima concentrazione di benzene – ha riferito in aula -. I limiti di legge parlano di 5 microgrammi al metro cubo come esposizione media annua, in un solo giorno siamo arrivati a dei picchi orari che hanno superato i 100 microgrammi al metro cubo, cento volte superiore”. Il testimone è biologo e professore di Scienze Tecniche di laboratorio all’università di Urbino, e ha detto di conoscere bene gli effetti cancerogeni del benzene: “sono 30 anni che mi occupo di patologie come il cancro, anche per questo ho deciso di lasciare Falconara” e di trasferirsi ad Ancona dove ora risiede.



Il processo a carico dell’Api è scaturito dall’incidente del Tk61, una cisterna che in fase di bonifica si inclinò l’11 aprile del 2018, facendo fuoriuscire forti esalazioni da idrocarburi con la conseguente inchiesta denominata Oro Nero. Per settimane la popolazione avvertì i cattivi odori.



A giudizio per l’incidente ci sono 17 persone (tra vertici Api e Arpam) e la società Api, accusati a vario titolo di disastro ambientale, gestione illecita di rifiuti speciali, lesioni colpose, rivelazione di segreto d’ufficio e l’istigazione alla corruzione. Il picco dello sforamento dei 100 microgrammi risaliva alle 12 del 16 ottobre del 2018, appena cinque giorni dopo l’inclinazione del Tk61, alla centralina Falconara-scuola, la più vicina alla raffineria. Dati che, per il teste, avrebbero dovuto giustificare l’evacuazione della città “ma una commissione ambiente decise per tutti noi, non valutando tutto”.



La raffineria, in questa fase del dibattimento, si dichiara “fiduciosa che al termine dell’istruttoria venga riconosciuta la correttezza del proprio operato, la società ribadisce la volontà di proseguire una collaborazione fattiva con tutti gli enti coinvolti mantenendo un dialogo aspetto e costruttivo con la comunità locale”. Prossima udienza il 29 ottobre.