MACERATA – Sotto le macerie del terremoto del Centro Italia, poi a Genova, dopo il crollo del ponte Morandi. Marley era lì, insieme ai Vigili del fuoco, a cercare vite con il suo fiuto. È morto il cane del nucleo cinofili delle Marche che per quasi dieci anni ha lavorato al fianco del suo conduttore, Dante Mariucci, capo reparto oggi in quiescenza.

Un binomio impegnato negli scenari più difficili, dove ogni minuto può fare la differenza. Marley era entrato in servizio nel novembre del 2013. Nell’agosto del 2016 aveva raggiunto i luoghi devastati dal terremoto del Centro Italia per cercare persone sotto le macerie. Nel 2018 un’altra tragedia, il crollo del ponte Morandi a Genova.

E poi tante ricerche di persone disperse, mettendo ogni volta addestramento e fiuto al servizio dei soccorritori.

La sua attività operativa si era conclusa nell’aprile del 2023. Oggi a salutarlo sono il Comando dei Vigili del fuoco di Macerata e tutto il Corpo nazionale.