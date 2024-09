ANCONA – Per una discussione in strada, un automobilista di 20 anni estrae una pistola dal bagagliaio e minaccia l’altro automobilista che fugge prima che potesse accadere il peggio. E’ successo nel pomeriggio di sabato 14 settembre in via Primo Maggio ad Ancona e subito dopo ha chiamato la Polizia per denunciare il fatto: la vittima inoltre è riuscita a prendere modello e targa del veicolo condotto dall’autore delle minacce e una donna che ha assistito alla scena ha confermato sia il fatto, sia la targa dell’auto del ragazzo.

Immediate indagini svolte dal personale di polizia ha consentito di risalire all’intestatario del veicolo, un ventiseienne residente in città: gli agenti hanno perquisito auto e abitazione dove è stata ritrovata, proprio nel bagagliaio, una pistola “scacciacani”, tipo revolver, priva di tappo rosso.

Nella abitazione è stata trovata anche una scatola con munizioni a salve. Il 26enne è stato denunciato per minacce aggravate dall’uso di arma.