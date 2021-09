JESI – I Vigili del fuoco sono ancora a lavoro a Jesi in via Santa Lucia per l’incendio di un fienile. Le fiamme si sono propagate anche su parte del casolare adiacente al deposito di fieno. La squadra di Jesi, in collaborazione con i colleghi di Arcevia, Ancona e Senigallia presenti sul posto con sei autobotti e tre mezzi 4×4 sta provvedendo a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Al momento non si segnalano danni a persone. Sul posto anche il Funzionario VVF, i Sanitari del 118, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale.