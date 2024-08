PIOBBICO – Maxi carambola nel pomeriggio di Ferragosto lungo la Strada 257 all’altezza di Piobbico, in direzione Acqualagna. A scontrarsi tre auto: sei i feriti di cui uno molto grave trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale a Torrette di Ancona. Sul posto i Vigili del fuoco del comando di Pesaro e per i rilievi i Carabinieri di Urbino.

In aggiornamento.