GROTTAMMARE – Incidente questa mattina a Grottammare, coinvolta una bimba di 8 anni. Il fatto è avvenuto in via Ischia intorno alle 11.30.

La piccola viaggiava a bordo di uno scooter, che si è scontrato, per cause ancora in fase di accertamento, con un furgoncino Doblò. Nell’impatto la bimba, sbalzata dalla sella, ha riportato diversi traumi.

A prestare le prime cure alla piccola gli operatori della Potes di San Benedetto, che hanno allertato l’elisoccorso. La bambina è stata dunque trasportata all’ospedale pediatrico “Salesi” di Ancona per accertamenti, durante l’intervento è comunque rimasta sempre vigile e cosciente.