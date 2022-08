ANCONA – Paura ieri sera per nove persone che viaggiavano su un’imbarcazione al largo di Ancona. La loro barca, un natante da diporto di circa 7,5 metri, è affondata a circa un miglio dalla località “Trave”.



Provvidenziale l’intervento della Guardia Costiera, arrivata sul posto con con l’unità navale SAR CP 310. L’operazione di salvataggio è stata condotta anche con l’ausilio di un mezzo e di personale della Società Nazionale Salvamento. Le persone tratte in salvo, tutte italiane, sono state trasportate al Porto di Ancona e fortunatamente stanno tutte bene.



La Guardia Costiera di Ancona avvierà un’inchiesta per accertare le cause dell’affondamento.