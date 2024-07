Il Gran Galà della Moda torna ad archiviare un’altra edizione di grande successo con una serata da applausi che ha celebrato veramente l’eccellenza delle produzioni fashion e style maceratesi e marchigiane.

L’appuntamento promosso dall’associazione Attività Produttive e dalla Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, con il patrocinio della Città di San Severino Marche e dell’Assemblea legislativa delle Marche, è stato accolto sabato sera nella suggestiva cornice di piazza Del Popolo.

Tributo alla creatività e all’artigianato, il Gran Galà edizione 2024 ha visto sfilare sul palco, in esclusiva assoluta, le produzioni di Cbf Balducci, con un evento nell’evento grazie agli abiti e alle calzature da lavoro della P&P Loyal, azienda da poco acquisita dallo stesso gruppo, insieme alle creazioni di Alice Borioni, giovane stilista romana emergente che ha presentato la sua nuovissima linea dal titolo “Alibi”.

“La bellezza di questa piazza ancora una volta si è sposata benissimo con la bellezza delle composizioni dei nostri artigiani – ha detto dal palco Lorenzo Totò, vice presidente di Confartigianato Imprese Macerata Ascoli e Fermo e presidente regionale di Confartigianato Moda, che ha anche lanciato un invito ai tanti presenti – Comprate 100% Made in Italy e, soprattutto, comprate locale”.

Con lui anche Paolo Capponi, responsabile moda di Confartigianato Imprese Macerata Ascoli e Fermo e responsabile internazionalizzazione di Confartigianato Marche: “La visibilità è fondamentale più di sempre per le nostre imprese – ha sottolineato Capponi portando il proprio saluto per poi aggiungere – Da 25 anni siamo presenti alle fiere internazionali più importanti grazie alla mente sapiente di artigiani che hanno portato e continuano a portare il bello nel mondo”.

Soddisfazione per la grandissima riuscita della serata è stata espressa anche da Francesca Bracalenti, presidente regionale di Confartigianato sartoria: “A chiudere la sfilata sul palco sono salite le produzioni di ben quattro scuole che hanno partecipato a questa straordinaria passerella. Mi auguro che questo sia davvero un inizio e che la Confartigianato sia un ponte tra imprese e giovani stilisti cui dico non occorre andare a Milano per fare il proprio mestiere mentre agli imprenditori dico non occorre andare a Milano per cercare talenti perché ne abbiamo molti nel nostro territorio”

A salutare il successo di una manifestazione che ha superato i 30 anni d’età anche una figura storica della Confartigianato settempedana e provinciale, Renzo Leonori: “Da trent’anni organizziamo il Gran Galà in questa piazza e a Villa Collio, dove in realtà è nato. Questa piazza è il massimo che il nostro territorio può mettere a disposizione delle imprese e la ottima riuscita di questa edizione ancora una volta lo ha dimostrato”.

Sul palco anche il presidente dell’associazione Attività Produttive di San Severino Marche, Pierino Verbenesi, il presidente del direttivo territoriale di Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno e Fermo, Gabriele Prato, e l’assessore comunale alle Attività Produttive, Artigianaot e Industria, Paolo Paoloni.

La serata è stata condotta da Fabio Pinchi, volto noto di “Domenica In”, e dalla coppia storica formata da Daniela Gurini e Marco Moscatelli per la produzione di Fabbricaeventi.Com e la regia di Chiara Nadenich.

A sfilare per l’abbigliamento Giovanna Nicolai di Civitanova Marche, Dive & Divini di Macerata, Serafini Silvia di Macerata, Marta Jane Alesiani di Force, Confezioni Trea di Treia, Dolcevita designer moda di Morrovalle, Mia Atelier di Porto San Giorgio, Manifattura Fermana di Massa Fermana, Alessandra C di Corridonia e Raipan di Macerata, mentre per le calzature e gli accessori verranno presentate le creazioni di Dolci Oberdan di Sant’Elpidio a Mare, Gio+ di Montecosaro, del Calzaturificio London di Monte San Giusto, di Pergolesi Pelletteria di Monte San Giusto, di Carlo Salvatelli di Montegranaro, di Paiman di Montappone, di Craia Marialuisa di Macerata e dell’Ottica Natalini di San Severino Marche. Modelle e modelli sono stati seguiti dalla parrucchieria Stylen New di San Severino Marche. Tra le presenze in passerella anche le produzioni del gruppo orafi di Confartigianato Imprese rappresentati da Eb Creazioni Orafi di Monte San Giusto e Giuseppe Verdenelli di Macerata.

Applausi anche per la cantautrice maceratese Camilla Ruffini. Suggestiva l’uscita di modelle e modelli dalla scalinata di Palazzo Gentili, dimora storica del 1500, gentilmente messa a disposizione dalla famiglia Ciriaci