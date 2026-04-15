PERGOLA – Maria Betco, la badante in carcere per il caso dell’anziana morta a Pergola torna in libertà. La Betco era detenuta dal 29 gennaio con l’accusa di omicidio volontario, con l’aggravante del vincolo di coabitazione nei confronti di Maria Bigonzi, l’83enne di cui si occupava.

L’anziana era stata trovata dai figli esanime con un grave frattura alla testa nel suo appartamento il 26 gennaio scorso, trasferita in ospedale l’anziana era morta dopo poco meno di un mese.

L’avvocato della badante, Salvatore Asole, aveva presentato una istanza di scarcerazione nei confronti della sua assistita. Ieri il Gip ha revocato la misura della custodia cautelare e ne ha disposto l’immediata liberazione.

All’origine della decisione le risultanze dell’autopsia, secondo cui il decesso della signora Bigonzi è dovuto ad altre patologie e non all’eventuale colpo inferto dalla badante. La Betco è ora accusata di omicidio preterintenzionale