ANCONA – Maxitamponamento questa mattina nella galleria del Montagnolo, lungo la statale 16 Adriatica, ad Ancona. Nove i veicoli coinvolti nell’incidente che ha mandato in tilt la viabilità in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Gialla insieme all’automedica e al personale infermieristico del 118. Due le persone trasportate in ospedale, uomini di 20 e 40 anni, entrambi in condizioni non gravi.

La strada è stata riaperta poco prima delle 11.

Sul posto le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per la gestione del traffico e il ripristino della circolazione, con pesanti ripercussioni su tutta la viabilità.

Un mese fa l’incidente dove rimase ferito il piccolo Jacopo, poi deceduto in ospedale. La stessa galleria era già stata teatro di un incidente drammatico lo scorso 18 marzo. In quell’occasione era rimasto gravemente ferito il piccolo Jacopo Cofani, il bambino di 3 anni di Serra San Quirico, poi morto il primo aprile in ospedale dopo giorni di ricovero in Rianimazione. Il bimbo viaggiava in auto con la famiglia quando la vettura guidata dal padre si era schiantata contro un tir all’interno del tunnel, coinvolgendo anche altri veicoli. Arrivato in codice rosso a Torrette, era stato subito sottoposto a un delicato intervento chirurgico per un grave trauma cranico, ma le sue condizioni erano apparse fin da subito critiche.