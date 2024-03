ANCONA – Durante l’estate la compagnia aerea Ryanair sarà operativa dall’Ancona International Airport con cinque rotte e 40 voli settimanali verso le destinazioni Londra, Bruxelles, Cracovia, Düsseldorf e aumenterà le frequenze settimanali per Catania. In totale, saranno trasportati 4,1 milioni di passeggeri dall’inizio delle operazioni.

La crescita del traffico rispetto al 2023 sarà del +6 per cento (+ 42 per cento rispetto al pre-Covid), con sostegno a 140 posti di lavoro locali. Per celebrare il piano operativo della Summer 2024 su Ancona, il vettore ha lanciato una promozione valida per tre giorni con tariffe a partire da soli 24,99 euro e disponibile su ryanair.com.

“Ryanair – ha sottolineato l’amministratore delegato di Ancona International Airport Alexander D’Orsogna – è un partner storico dell’aeroporto di Ancona su cui opera da più di 25 anni. Ci auguriamo di poter ulteriormente ampliare nel prossimo futuro l’attuale offerta voli con nuove destinazioni attrattive sia per il cliente incoming che per il passeggero outgoing”.