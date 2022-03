ANCONA – Nella comparazione delle ultime due settimane, nelle Marche, sono 3.558 casi di positività in più con una percentuale di crescita del 41,9%.

Nell’ultima giornata 3.271 casi rilevati e incidenza ogni 100mila abitanti che galoppa a 862,99 (ieri 792,52); è risultato positivo il 44,2% dei 7.398 tamponi del percorso diagnostico.La provincia di Ancona torna vicina a mille casi giornalieri (940); seguono, per numero assoluto di casi, le province di Macerata (603), Ascoli Piceno (544), Pesaro Urbino (521), Fermo (520) e 143 contagiati da fuori regione. Continua invece la discesa dei ricoveri 9 in meno nelle ultime 24 ore per un totale di 165 degenti di cui 12 nelle terapie intensive. Salgono invece a 28 le persone in attesa nei pronto soccorso. Nell’ultima giornata sono infine decedute altre 5 persone per un totale di vittime che sale a 3.648 da inizio pandemia.