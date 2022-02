“Questo non è amore”: la Questura di Ancona in prima linea nella lotta allo Stalking. 9 persone ammonite, l’ultima proprio a San Valentino

Ammonimento per stalking firmato dal questore di Ancona Cesare Capocasa, su istruttoria della Divisione Anticrimine, notificato in queste ore nel giorno di San Valentino, festa degli innamorati.

Il destinatario è un uomo, marchigiano, poco più che trentenne, che non aveva accettato la fine, avvenuta oltre un anno fa, della relazione affettiva con un donna, sua coetanea, originaria della Campania, residente ad Ancona.

Per mesi ha condizionato l’esistenza della ex con minacce e pressione psicologica: lei però alla fine ha trovato la forza di rivolgersi alla polizia per ottenere un provvedimento volto a fare cessare immediatamente le condotte vessatorie e moleste.

Con l’Ammonimento, il questore ha intimato all’uomo di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva. Nello stesso provvedimento gli ha ricordato che l’eventuale violazione comporta denuncia nei suoi riguardi, indipendentemente dall’atto di querela della parte lesa, divenendo la procedibilità d’ufficio, nei confronti di soggetti già ammoniti. L’Ammonimento del questore, spiega la Questura di Ancona in una nota, costituisce un efficace deterrente volto a contrastare il fenomeno della violenza di genere, prima che degeneri, e si concretizzi in azioni aggressive, di tipo fisico o tipo psicologico, anche quando accadono in ambito familiare.

Ulteriore importante strumento di contrasto è l’uso dell’ App YouPol, estesa, durante la prima fase della pandemia, anche alle segnalazioni di violenza domestica. Le segnalazione, che possono essere anche in forma anonima, sono automaticamente geo-referenziate e vengono ricevute dalla Sala Operativa della Questura, competente per territorio, consentendo di chiedere aiuto in tempo reale. la Polizia di Stato ricorda anche la campagna contro la violenza di genere “Questo non è amore”.

Secondo Capocasa “è necessaria una risposta culturale, più forte dell’indifferenza, dell’intolleranza, dell’ignoranza dettata dal pregiudizio. Una cultura che restituisca a ciascuna donna il diritto di essere libera e pienamente se stessa”. Nell’ultimo trimestre sono già nove gli Ammonimenti emessi dal questore di Ancona per contrastare la violenza di genere e porre freno a condotte moleste e persecutorie.